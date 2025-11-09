ಇಂತವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಬಾರದು.. ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಡೇಂಜರ್, ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ!
ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಯರ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗಂಭೀರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ
ಬಿಯರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟೇನ್ ಅಧಿಕ
ಸೆಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಲುಟೇನ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟೇನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೋಗಿಗಳು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಊತ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೀರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪಯಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ ಅಪಾಯ
ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಗದ ಜನರು ಬಿಯರ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಎದೆಯುರಿ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ನನಾಳದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಆಸಿಡ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (IBS) ಇರುವವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.