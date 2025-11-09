- Home
ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಜಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು. ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ, RRR ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. RRR ಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಪ್
ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂ.1 ರಿಂದ RRR ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ತಮಿಳು ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿ ಹೊಗಳಿದರು. 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು' ರಿಮೇಕ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ರವಿತೇಜ ಫೋಟೋವನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಿಟ್
'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು' ರಿಮೇಕ್ 'ಸಿರುತೈ' ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು ಕಾರ್ತಿ. ಆಗ ರಾಜಮೌಳಿ, ನಾನು ಕಾರ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾರ್ತಿ ಮಾಡಿದ 'ಸಿರುತೈ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಓಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದರು ರಾಜಮೌಳಿ.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಕ್ರೇಜ್
ಬಾಹುಬಲಿಯಿಂದ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಾಹುಬಲಿ, RRR ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ತಿ 'ಆವಾರಾ', 'ಖೈದಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.