- ಪ್ರಾಣ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಓಡಿಹೋದ್ರಂತೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸುಮಾ.. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪವನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾರಣವಂತೆ!
ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಕ್ರೇಜ್
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾ, ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಮಾ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾ ಕನಕಾಲಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್
ಸುಮಾ ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ದಶಕಗಳಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು 1991 ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2006 ರಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಎರಡು-ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.
ಆಂಧ್ರವಾಲಾ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್
ಯಾರೇ ಆದರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ 'ಅವಾಕ್ಕಯ್ಯಾರಾ?' ಎಂಬ ಶೋ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಶೋಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಾನೆಲ್ನವರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. 'ಆಂಧ್ರವಾಲಾ' ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಒಂದು ಕಹಿ ಅನುಭವ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಪಾರಾದ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂಡ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜಿಗಿದು ಓಡಿಹೋಗಲು ಕಿಟಕಿಗಳಿವೆಯೇ? ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಪಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಖೈದಿ ನಂಬರ್ 150
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ಖೈದಿ ನಂ. 150' ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವುದೇನೋ ಎಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸುಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.