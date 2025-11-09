- Home
- ತಲೈವರ್ 173 ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು: ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆ.. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ?
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ತಲೈವರ್ 173 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಭರ್ಜರಿ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ವಿವರ ಕೂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸುಂದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್
ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸದ್ಯ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಜೈಲರ್ 2 ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ತಲೈವರ್ 173 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸುಂದರ್ ಸಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಂದರ್ ಸಿ ರಜನಿ ನಟನೆಯ ಅರುಣಾಚಲಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು
ತಲೈವರ್ 173 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕಮಲ್ ಅವರ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರಜನಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸುಂದರ್ ಸಿ ಕೂಡ ಸತತ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ತಲೈವರ್ 173 ರಜನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
275 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ತಲೈವರ್ 173 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆಯಂತೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಂಭಾವನೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 275 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಕಮಲ್. ಸುಂದರ್ ಸಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ. ಸದ್ಯ ಅವರು ನಯನತಾರಾ ನಟನೆಯ ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
30 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ
ತಲೈವರ್ 173 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ 180 ರಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈಗ ರಜನಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲೈವರ್ 173 ಚಿತ್ರ 2027ರ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.