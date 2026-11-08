07:46 AM (IST) Nov 08

Karnataka News Live 8 November 2026 ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್! 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್‌ ಕೇಂದ್ರ, ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?

ರಾಜ್ಯದ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ (ಬಂಜೆತನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ) ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲೇಡಿಗೋಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ.

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07:46 AM (IST) Nov 08

Karnataka News Live 8 November 2026 ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ -ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ - BDA ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಜನರು

ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೇನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು, ಉಳಿದ 2 ಲೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಇರಲಿದೆ.
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