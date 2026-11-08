ರಾಜ್ಯದ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ (ಬಂಜೆತನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ) ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲೇಡಿಗೋಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ.
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- Karnataka News Live: ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ, ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?
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Karnataka News Live: ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ, ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?
ಸಾರಾಂಶ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಲಗೇಜ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ಕೆಎಸ್ಸಾರ್ಟಿಸಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೂತನ ದರ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಸಾರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಹಂತವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಸಾರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ಲಗೇಜ್ಗಳಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ, ಭಾರವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ 20 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಉಚಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಲಗೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ವಾರು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದೀಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದಂತೆ ಮೊದಲ 5 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿಗೆ 6 ರು.ನಿಂದ 10 ರು.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ರಿಂದ 10 ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ 15 ರು., 11ರಿಂದ 15ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ 20 ರು.ನಿಂದ 25 ರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ 5 ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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07:46 AM (IST) Nov 08
Karnataka News Live 8 November 2026 ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ, ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?
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07:46 AM (IST) Nov 08
Karnataka News Live 8 November 2026 ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ -ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ - BDA ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಜನರು
ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೇನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು, ಉಳಿದ 2 ಲೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಇರಲಿದೆ.Read Full Story