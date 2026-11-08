ದೇವಿರಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ದೇವಿರಮ್ಮನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಬಳಿಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಇದೀಗ ದೇವಿರಮ್ಮನ ದರ್ಶನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ದೇವಿರಮ್ಮನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಿರಮ್ಮನ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್!
ದೇವಿರಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ದೇವಿರಮ್ಮ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇವಿರಮ್ಮನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೊಂದು ಸಲಾಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
20 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ!
ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ, ನೋಡಿ ಕಣ್ಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಚಿರಋಣಿ" ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಾಲನಟಿಯಿಂದ ನಾಯಕಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಅಮೂಲ್ಯ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೂಲ್ಯ, ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. 'ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರ', 'ಪ್ರೇಮಿಸಂ', 'ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಮರೆಯದೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿರಮ್ಮನ ದರ್ಶನದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೇವಿರಮ್ಮನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ, ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಮೂರೂ ಭಾವನೆಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.