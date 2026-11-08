ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ತೀವ್ರ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು.
ಕೆಲವರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ತಮ್ಮದೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ!
'ಪಬ್ಬಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅಮೃತಾ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಅಮೃತಾ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀವ್ರವಾದ ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು!
ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿ. ಅಮೃತಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ತಾವು, ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೊಸ ಪಾಠ ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಹಜ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಂತ ತನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಅಮೃತಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ!
ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅಮೃತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ತಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೃತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ!
ಇನ್ನು ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವೆಂದರೆ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಇಡೀ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ಸಮಯವೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ' ಎಂದ ಅಮೃತಾ!
ತಮ್ಮ ಪತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 'ಈ ಸಮಯವೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪಬ್ಬಾರ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ನಗು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವರ ಪತ್ರ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಮೃತಾ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.