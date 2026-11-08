ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಯಲು ಬಿಡದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಈ ಕೆಲವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ; ಮೊದಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು!
ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart Attack) ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ. ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು, ವಾಕರಿಕೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕಿಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಎದೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಒತ್ತಡ, ಭಾರ ಅಥವಾ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ನೋವು ಎಡಗೈ, ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳು, ಭುಜ, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ದವಡೆಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು, ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಎದೆನೋವು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲಿಗೆ 108 ಅಥವಾ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 108 ಅಥವಾ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಯಲು ಬಿಡದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಿ.
ಔಷಧಿ ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ
ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಕೆಲವು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಬೇಡಿ.
ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ CPR ಅಗತ್ಯ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ವಯಸ್ಕರ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 100–120 ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ CPR ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದವರೂ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೂಚನೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. AED ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ವೇಳೆ ನೀರು, ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.