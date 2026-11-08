'ಪಾರು', 'ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ', 'ನೀನಾದೆ ನಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಖುಷಿ ಶಿವು ಈಗ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯವಾದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರೇ ನಟಿಯ ಗುರುತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಗುರುತನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಸವಾಲಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಶಿವು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, 'ನೀನಾದೆ ನಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ವೇದಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದವರು. ಹಾಗಾದರೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಕನಸು ಕಂಡ ಈ ನಟಿಯ ಕಲಾಯಾನ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಯುಕೆಜಿಯಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ನಂಟು!
ಇಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ. ಯುಕೆಜಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರ 'ನಟನ' ಕಲಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಂಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕ, ಅಭಿನಯ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಮಿಕಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಹುಡುಗಿ ಮುಂದೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನೆ ತಲುಪಿದರು.
'ಪಾರು' ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಕಿರುತೆರೆ ಪಯಣ
ಖುಷಿ ಶಿವು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಪಾರು'. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವರು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಖುಷಿಗೆ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸವಾಲಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ 'ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
ವೇದಾ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊಸ ಗುರುತು, ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ!
ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಖುಷಿ ಶಿವು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರವೇ 'ನೀನಾದೆ ನಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ವೇದಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ವೇದಾಳ ಭಾವನೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರು. ಪಾತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದವು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಖುಷಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೇದಾ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ನೀಡಿತು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಈ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.
ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಜೋಡಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರು!
'ನೀನಾದೆ ನಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಖುಷಿ ಶಿವು ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೋಡಿ. ಎತ್ತರದ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಖುಷಿ ಅವರ ಜೋಡಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಇವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸದ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಶೇಡ್ಗಳ ವಸಂತ ಆಗಿ ರಮಿಕಾ ಹೊಸ ಅವತಾರ!
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾ ಆಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಈಗ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹಿರಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಒಂದೇ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರದ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ವಸಂತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದರು.
ವೇದಾದಿಂದ ವಸಂತವರೆಗೆ... ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲೆ!
ಇನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ, 'ಪಾರು' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅನನ್ಯಾ, 'ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ'ಯ ಗಂಗಾ, 'ನೀನಾದೆ ನಾ'ದ ವೇದಾ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇಂದು 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'ಯ ವಸಂತ ತನಕ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ರಮಿಕಾ ಶಿವು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾ ಆಗಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ವಸಂತ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!