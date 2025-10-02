08:50 AM (IST) Oct 02

Karnataka News Live 2nd October 2025 BBK 12 - ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆಯಾ? ಗರಂ ಆದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

Bigg Boss Kannada Season 12:  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಮತ್ತು ಒಂಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಜಂಟಿಗಳನ್ನು 'ಸೇವಕರು' ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

08:46 AM (IST) Oct 02

Karnataka News Live 2nd October 2025 ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಬೇಡ - ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ನೆರೆಪೀಡಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಘೋಷಿಸಲಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

07:21 AM (IST) Oct 02

Karnataka News Live 2nd October 2025 ಇಂದಿನ ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್ - ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ, ದೈವಿಕ ಆಯ್ಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Top News Headlines ಇಂದಿನ ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್:  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಓವರ್‌ಡೋಸ್‌ನಿಂದ ಯುವಕರು ಸಾವು.

