ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜಿಡಿಪಿಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಕರ್ಟ್ನ ಉದ್ದ, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಚಡ್ಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕವೂ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 5 ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಜಿಡಿಪಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಕರ್ಟ್ನ ಉದ್ದ, ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ಒಳಉಡುಪು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಈ ಐದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಕರ್ಟ್ನ ಉದ್ದ
ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಸೂಚನೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುವ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ತಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1960ರ ದಶಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾರ್ಜ್ ಟೇಲರ್ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಕರ್ಟ್ನ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್
ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನೀಡುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಇತರ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನರು, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿದಾಗಲೂ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಮಾರಾಟವು 4.4% ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು!
3. ಪುರುಷರ ಒಳಉಡುಪು ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಚಡ್ಡಿ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)
ಯು.ಎಸ್. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ಪಾನ್ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಾಗ, ಪುರುಷರು ಹೊಸ ಒಳಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. 2008ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಪುರುಷರ ಒಳಉಡುಪುಗಳ ಮಾರಾಟವು 2% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಜನರು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
4. ಕಸದ ಸೂಚ್ಯಂಕ
ನಾವು ಎಸೆಯುವ ಕಸ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಹೊರಹಾಕುವ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 2008ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಸ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5% ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರಬಹುದು!
5. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಜನರು ದುಬಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2010ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಕೋದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾರಾಟವು ಗಗನಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಇದು ದುಬಾರಿ ಊಟದ ಬದಲು ಜನರು ಅಗ್ಗದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.