H125 Helicopters in Kolar Karnataka ಏರ್ಬಸ್ ಕಂಪನಿಯ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ H125 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TASL) ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.2): ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ H125 ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜಾಗತಿಕ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಏರ್ಬಸ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TASL) ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೇಮಗಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ H125 ಅನ್ನು 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು
H125 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರಫ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಪಾಂತರವಾದ H125M ಅನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. H125M ನಂತಹ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಪರಿಚಯವು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿರುವ ಟಾಟಾ
ಏರ್ಬಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜುರ್ಗೆನ್ ವೆಸ್ಟರ್ಮಿಯರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಭಾರತವು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದೇಶ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ." ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ ಟಾಟಾ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಸುಕ್ರನ್ ಸಿಂಗ್, "ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಯಾರಕರಾಗಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದು ಏರ್ಬಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅಂತಿಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸಹಯೋಗವಾಗಿದೆ..." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟಗಳಿರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ (8848 ಮೀಟರ್) ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಟೇಕ್ಆಫ್ ಆಗಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕೀರ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಒಂದೇ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಂಪನಿ ಸಫ್ರಾನ್ (ಅರಿಯಲ್ 2D ಟರ್ಬೋಶಾಫ್ಟ್) ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಗೋಚರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಗಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕಾರಣ, ಇದು ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆಗೆ 6 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಾ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್
H125 ನ ಕಾರ್ಗೋ ಹುಕ್ ಮೂಲಕ 1,400 ಕೆಜಿ ಬಾಹ್ಯ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್-ನಿರೋಧಕ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಚರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳ 5,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು H125 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿವೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿವೆ.