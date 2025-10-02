Kola Superdeep Borehole facts: ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಅಗೆದು ಹೋಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಭೂಮಿಯ ಒಳರಚನೆ, ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೋಲಾ ಸೂಪರ್ಡೀಪ್ ಬೋರ್ಹೋಲ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಸೀಮಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಏಕೆ?
ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆಧುನಿಕ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪದರಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೊರಪದರ (Crust) ದಪ್ಪವು 5 ರಿಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಎರಡನೇ ಪದರವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಂತೆ (Mantle) ಇದು ಭಾರವಾದ ಬಂಡೆಗಳ ದಪ್ಪ ಪದರವಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಪದರವಾದ ಕೋರ್ (Core) ದ್ರವ ಮತ್ತು ಘನ ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ತಾಪಮಾನ 2500 ರಿಂದ 5200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೋದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ಖನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದರಗಳ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ ಭೀಕರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕೊರೆಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಂಧ್ರ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವೇ?
ನೇರವಾಗಿ ಅಗುವ ಬದಲು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊರೆಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಕೋಲಾ ಸೂಪರ್ಡೀಪ್ ಬೋರ್ಹೋಲ್, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಕೊರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ 12.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ತಾಪಮಾನ, ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮಿತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು mantle ತಲುಪಿಸಲು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದವು. ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಭಾಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪೈಪ್ಗಳ ಉದ್ದವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದ್ರವ ಶಿಲಾಪಾಕ (Magma) ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದೇ?
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಕೊರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಕೊರೆಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಈ ಗುರಿಗೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಭೂಮಿಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ತಲುಪದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ದೂರದ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು.