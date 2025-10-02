ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ ಅಂತೀರಿ; ಕೇರಳದ 5 ಅದ್ಭುತ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಚೆಂಬ್ರ ಶಿಖರ
ವಯನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಶಿಖರ ಚೆಂಬ್ರ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೃದಯ ಸರೋವರವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮೇಪ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪೆಟ್ಟಾದಿಂದ ಮೇಪ್ಪಾಡಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚೆಂಬ್ರ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಲು 3 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. 10 ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ 500 ರೂ. ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ 1000 ರೂ. ಶುಲ್ಕವಿದೆ.
ಮೀಶಪುಲಿಮಲ
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮೀಶಪುಲಿಮಲ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 8,661 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರ ಸ್ವರ್ಗ. ಮೂನ್ನಾರ್ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಠಿಣ ಟ್ರೆಕ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಚೊಕ್ಕ್ರಮುಡಿ
ಮುನ್ನಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೋಕ್ರಮುಡಿ ಶಿಖರವು ಕೇರಳದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಚಾರಣದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚೋಕ್ರಮುಡಿಯಿಂದ ನೀವು ಮುನ್ನಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಬೈಸನ್ ಕಣಿವೆಯ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಶೀತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಇಡೀ ಸ್ಥಳದ ನೋಟವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಚೋಕ್ರಮುಡಿ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಚಾರಣ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ ವಿಷಯ.
ಧೋನಿ ಹಿಲ್ಸ್
ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನ ಧೋನಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. 3 ಗಂಟೆಗಳ ಟ್ರೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಧೋನಿ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 4 ಕಿ.ಮೀ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ನಂತರ ಜಲಪಾತ ತಲುಪಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 100 ರೂ. ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟ್ರೆಕ್ಗಳಿವೆ.
ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪಾಂಡವರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 400 ರೂ. ಶುಲ್ಕವಿದೆ.