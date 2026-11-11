07:49 AM (IST) Nov 11

Karnataka News Live 11 November 2026 Ola, Uber, Rapidoಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬ್ ಸರ್ವಿಸ್

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್‌ಎಂ (GSM) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಗ್ಗದ ದರದ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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