ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ (GSM) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಗ್ಗದ ದರದ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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- Karnataka News Live: Ola, Uber, Rapidoಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬ್ ಸರ್ವಿಸ್
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Karnataka News Live: Ola, Uber, Rapidoಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬ್ ಸರ್ವಿಸ್
ಸಾರಾಂಶ
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಾರ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಸುಮಾರು 15% ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ 85% ಕಾಣಿಕೆ, ಶ್ರಮ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ.
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ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ₹5 ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ₹77,891 ಕೋಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಕೇವಲ ₹12,600 ಕೋಟಿ (16.2%) ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹65,291 ಕೋಟಿ (83.8%). ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
07:49 AM (IST) Nov 11
Karnataka News Live 11 November 2026 Ola, Uber, Rapidoಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬ್ ಸರ್ವಿಸ್
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