ಕೆಜಿಎಫ್ ಬೆಡಗಿಯ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ರಾ: ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ?
ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಜರಿ ಸೀರೆ, ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಈ ಬಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಡಗಿ
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸೀರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್, ಆಕರ್ಷಕ ಜರಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಸರಳತೆಯಲ್ಲೇ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಅವರ ಈ ಉಡುಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆಗೆ ಕುಚ್ಚಿನ ಅಂದ
ಸೀರೆಯ ಸೊಬಗಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಸುಂದರ ಕುಚ್ಚು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಆಭರಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್!
ಭಾರೀ ಆಭರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಉಂಗುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಅದ್ದೂರಿತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೀರೆಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಗ್ಧ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಕಾಡಿಗೆ, ನಗುಮೊಗ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪೋಸ್ಗಳು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ನಟಿ
ಇನ್ನು 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
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