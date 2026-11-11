ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹660 ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 660 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಈ ಎಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೇವಲ ಐದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 660 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್
ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕದ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 107 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಜನ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 8 ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ DNEG ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುವಲ್ಲಿ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್
ನವೆಂಬರ್ 2026 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲುಸೊಫೋನ್ (ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮಾತನಾಡುವ) ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ (LA) ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕೂಡ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷುಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯೋ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೆಹಮಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಇನ್ನು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗವೇ ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಪೋಷಣೆ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.