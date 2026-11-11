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- YASH Record: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಯಶ್ 'ರಾಮಾಯಣ'
YASH Record: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಯಶ್ 'ರಾಮಾಯಣ'
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸುನಾಮಿ: 6 ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ, ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ದಾಖಲೆಗೂ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು!
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ.
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ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಭಾಷೆಯ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ 'ರಾಮಾಯಣ' ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಫಿದಾ!
'ರಾಮಾಯಣ' ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟರ ತುಟಿ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಟರ ತುಟಿ ಚಲನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಹೊಂದುವ ಧ್ವನಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಣ್ಣು!
ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 56 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 'ರಾಮಾಯಣ' ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಯಶ್ ಅವರದೇ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 823 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ!
ಕನ್ನಡದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ 'ರಾಮಾಯಣ' ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 823 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಹೋಲಿಕೆ ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮೂಲಕ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಲಿದೆ? 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ!
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