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- Karnataka Latest News Live: ಕಾವೇರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ 6 ಪುಟಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದ HD Devegowda
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Karnataka Latest News Live: ಕಾವೇರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ 6 ಪುಟಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದ HD Devegowda
ಸಾರಾಂಶ
ಬೆಳಗಾವಿ: ಗೋವಾದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 35 ಲಕ್ಷ ರು.ಮೌಲ್ಯದ ಗೋವಾ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಾಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನು ಸಾಗಿಸುವ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
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ಮದ್ಯದ ಜತೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರು.ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಗೋವಾದಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಕುಂಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಚಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಸುನೀಲ ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವಾಹನ ತಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೀನು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆಗಳಿದ್ದ ಟ್ರೇಗಳ ಹಿಂದೆ 350 ಬಾಕ್ಸ್ ಮದ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
07:48 AM (IST) Nov 17
Karnataka Latest News Live 17 November 2026 ಕಾವೇರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ 6 ಪುಟಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದ HD Devegowda
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು 6 ಪುಟಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ದೋಷಗಳು, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story
07:40 AM (IST) Nov 17
Karnataka Latest News Live 17 November 2026 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಪುತ್ರಿ - SSLCಯಲ್ಲಿ 90%, PUCಯಲ್ಲಿ 91%, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ 94%
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07:30 AM (IST) Nov 17
Karnataka Latest News Live 17 November 2026 ಹಿರಿಯೂರು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ದೋಸ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಕದನ; ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದೀನಿ ಎಂದ HDKಗೆ ಅಶೋಕ್ ತಿರುಗೇಟು
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