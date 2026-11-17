ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೂರದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ ಅರಸಿ ಹಲವು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯನಗರ : ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಂತೆ, ದೂರದ ಸೈಬೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿ ಅಪರೂಪದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅತಿಥಿಯೊಂದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ‘ಕಂದು ಕಾಳಿಂಗ’ (Brown Shrike) ಎಂಬ ವಿದೇಶಿ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯ ಸಾಹಸಮಯ ವಲಸೆ
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಯಿಂದ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಚೂಪಾದ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಬೀರಿಯಾದ ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅರಸುತ್ತಾ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಸಮುದ್ರ, ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಯ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯ
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕುರುಚಲು ಕಾಡು ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿದೇಶಿ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜಲಾಶಯದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯವು ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಂದು ಕಾಳಿಂಗ ಹಕ್ಕಿಯ ಆಗಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ ಬಳಿಕ ತವರಿನತ್ತ ಪಯಣ
ಪ್ರತಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ವಲಸೆ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತವರು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಸೈಬೀರಿಯಾದತ್ತ ಮರು ಪಯಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಉಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.