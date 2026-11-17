ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತವಾಗಿರುವ ಪುಣೆ-ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹50,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಐಟಿ ನಗರಗಳಾದ ಪುಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ 'ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನಾ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನೂತನ ಪುಣೆ-ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಉಭಯ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪುಣೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸುಮಾರು ₹50,000 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯು 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿರಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು?
ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಂಪುಟದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೀಲನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರ್ವೆ ಕಾಂಜಲೆ ಬಳಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಪುಣೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೋರ್ ಮತ್ತು ಪುರಂದರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ನೀರಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಂಡಾಲಾ (ಪರ್ಗಾಂವ್), ಫಾಲ್ಟನ್, ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಖಟಾವ್ ತಾಲೂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಖಾನಾಪುರ (ವೀಟಾ), ತಸ್ಗಾಂವ್, ಕವಥೆಮಹಂಕಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ-ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ಮೀರಜ್ ತಾಲೂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೀರಜ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಈ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಸೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ, ಗದಗದ ನರಗುಂದ, ಕೊಪ್ಪಳದ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಕೂರು, ವಿಜಯನಗರದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಟಿ.ಎಸ್. ಮಡ್ಕಗಿರಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (STRR) ಸೇರಲಿದೆ.
21,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, 2 ತುರ್ತು ವಾಯುನೆಲೆಗಳು
ಈ ₹50,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21,000 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. 55 ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ 22 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಗಳು. 6 ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು (ROB) ಮತ್ತು 14 ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಇಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ 2 ತುರ್ತು ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಾ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಏಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಹಳೆಯ ಪುಣೆ-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೂತನ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಂಪರ್ಕ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.