ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನಾಗವಂಶಿ ಅವರು ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಆ ಹಣದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (Sai Pallavi) ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನಾಗವಂಶಿ ಅವರು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಶುರುವಾಗಿರುವುದು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಿದ್ದರೂ ನಾಗವಂಶಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಾಗವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
'ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಆ ಹಣ ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ನೆನಪಿದೆಯೇ?' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನಟಿಯ ಈ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಎದ್ದಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಟಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿತು. ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಇನ್ನು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ಕೂಡ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು 'ಲೇಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಣ ಇನ್ನೂ ನಟಿಯ ಬಳಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಹಳೆಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಣದ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಸದ್ಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ 'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಣದ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ನಗುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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