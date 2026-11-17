ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು-ಉಡುಪಿಯ ಸಾಧಕರು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಚತುರತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರು ಸಾಗರದಾಚೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣಕಾಸು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ, ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕರಾವಳಿ ತಾರೆಗಳು
ಬಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ: ಉಡುಪಿ-ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಯ ಕಾಪು ಮೂಲದ ಬಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುಎಇಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಎನ್ಎಂಸಿ ಹೆಲ್ತ್ , ಯುಎಇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ನಿಯೋಫಾರ್ಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್: ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವರು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ‘ತುಂಬೆ ಗ್ರೂಪ್’ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಇವರು, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಕೊ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿರುವ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಕೊ, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ: ಮಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ಪುತ್ತೂರಿನವರಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಳಿಕ ದುಬೈನ ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ‘ಡ್ಯೂನ್ಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಐವರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್’ ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ‘HAS ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಬಾನಾ ಫೈಜಲ್: ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈ ಮೂಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಕೆಇಎಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಬಾನಾ ಫೈಜಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೈಜಲ್ ಮತ್ತು ಶಬಾನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ: ಮಂಗಳೂರಿನ ವಾಮಂಜೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಯುಎಇಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, 8 ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ/
ಡಾ. ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾ. ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ‘ಮೊಸಾಕೊ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ & ಫಾರ್ವರ್ಡ್’ ಮತ್ತು ‘ಫರ್ನ್ಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್’ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನೌಕಾಯಾನ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಲವು ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗರ ಛಾಪು
ಜಕಾರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ: ಮಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ಜೋಕಟ್ಟೆಯವರಾದ ಜಕಾರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಲ್ ಜುಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಅಲ್ ಮುಜೈನ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ’ಯ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇವರ ಕಂಪನಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೆ.ಎಸ್. ಶೇಖ್ ಕರ್ನಿರೆ: ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಿರೆ ಮೂಲದ ಕೆ.ಎಸ್. ಶೇಖ್ ಕರ್ನಿರೆ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜುಬೈಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಕಂಪನಿಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಮಂಗಳೂರಿಗರು
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ.ವಿ. ಕಾಮತ್: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೆ.ವಿ. ಕಾಮತ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ದಿಗ್ಗಜ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿರುವ ‘ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್’ ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜೆ.ಜಿ. ಪೆರೇರಾ: ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜೆ.ಜಿ. ಪೆರೇರಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ, ಅಮೆರಿಕದ ಜೈವಿಕ ಔಷಧೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ವಿಸ್ಟೆರಾ’ ಮತ್ತು ‘ಎಎಂಎಜಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್’ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ: ಮಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ‘ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್’ ಅನ್ನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು 2016ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಉದ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜರು ತಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವೇರಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.