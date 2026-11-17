ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ. ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಇ-ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: 1980 ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಭಾರತೀಯರ ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳ ದೂರದರ್ಶನ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿನ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚೇಷ್ಟೆಯ, ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕನ ಪಾತ್ರವು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಆರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. 3 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಅಂಬರೀಶ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶ, ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿಹಾರದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು.
"ನಾನು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಅರೆಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಂಬರೀಶ್ ನಟಿಸಿದ ಅಜಿತ್ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದರು" ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 23 ರಿಂದ 25 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಟನೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬಹುದಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದರು.
17ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
1992 ರಲ್ಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ 15 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕುಟುಂಬವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಗಲೇರಿದಾಗ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು.17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. "ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಾಲನಟರಿಗೆ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ ನಟನಾಗಿಯೂ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾಯಕನಾಗಲು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರ 1992 ರಲ್ಲಿ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ವಾತಿ ಕಿರಣಂನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ
1990 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಬಿಎಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಉತ್ಕರ್ಷವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರು onlinebangalore.com ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬರಹಗಾರರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಇವರ ಸುಳ್ಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ, ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವೊಲಿಸಿದರು, ಎನ್ಐಟಿ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನ್ ಅನ್ನು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು ಮನವೊಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖನವು onlinebangalore.com ಮತ್ತು NIC ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿತು. "ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯಲಾಯಿತು: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಇಂಚಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇ-ಆಡಳಿತದಿಂದ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಕಾರಿಡಾರ್, ನೈಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಐಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ನೀತಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ಸುಲಭತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. "ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದಯೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.