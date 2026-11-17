ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ-ಐಐಎಂಬಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ನೂತನ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರ ಹೆಸರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ-ಐಐಎಂಬಿ' ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುರುತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಆತಂಕ
ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು, ಬರೇ ಐಐಎಂಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಐಐಎಂಬಿ ಎಂಬುದು ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಐಐಎಂಬಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಐಐಎಂಬಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿಯೇ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಹೆಸರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಸಹ-ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಲ್ಲೇಖ
ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ಅವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡುವುದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಹ-ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ-ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿವಾಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್-ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ
- ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ
- ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್-ಬೆಳ್ಳಂದೂರು
- ಎಂಬಸಿ ಟೆಕ್ ವಿಲೇಜ್-ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ
- ಇನ್ಮೊಬಿ-ಇಬ್ಬಲೂರು
ಸಹ-ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದರೂ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುರುತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಮಫಲಕ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವು ಇದೀಗಷ್ಟೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಿಲ್ದಾಣದ ಶಾಶ್ವತ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ನಾಮಕರಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೋಲಾಗಲಿದ್ದು, ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಈ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.