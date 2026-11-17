ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ೪ ಪ್ರಮುಖ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.17): ನಗರದ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (BWSSB) ಇನ್ನೂ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ (NOC) ಲಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (RTI) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (B-SMILE) ನಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿವಾಸಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬುವವರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು (Feasibility studies) ಮತ್ತು ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಆರ್ಟಿಐ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ತನ್ನ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
4 ಬೃಹತ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತು? ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ (Human chain) ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಉದ್ದೇಶಿತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ತಲಾ 1,200 ಮಿ.ಮೀ (mm) ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ 1,750 ಮಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೊರೆಯುವುದು (Drilling) ಮತ್ತು ಪೈಲಿಂಗ್ (Piling) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಚನೆಯು ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾದುಹೋಗುವ ಒಳಚರಂಡಿ (Sewage) ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
BWSSB ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 29 ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
2010ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ 'ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1964'ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 29 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು, ಇತರ ರಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಕಾನೂನಿನಡಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಖ್ಯ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಸದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು—ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅಷ್ಟು ಅಂತರವನ್ನು (Clearance) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವಾಸಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ B-SMILE ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ನಿವಾಸಿಗಳ ಈ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ B-SMILE ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಜಲಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ (BWSSB) ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು (Utilities) ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.