14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಜಯಂತಿ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಸಿನಿ ಪಯಣ, ದಿಗ್ಗಜ ನಟರೊಂದಿಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏಳುಬೀಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಂತಿ. ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಅವರು. ಹಲವು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಜಯಂತಿ ಅವರದ್ದು ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿನಿ ಪಯಣ.
ಸಹಜ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಜಯಂತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಲವು ಪುಟಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೃತ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ. 1945ರ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಅಂದಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ.
ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಬೇರೆಯಾದ ಕಾರಣ, ತಾಯಿ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಆಗ ಕಮಲಕುಮಾರಿಗೆ ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ತಾಯಿ, ಚಂದ್ರಕಳಾ ಎಂಬ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯ ಬಳಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪಾತಾಳ ಭೈರವಿ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮನೋರಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ‘ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು’ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಕುರುಡನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ನಟನೆಯತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರು.
14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ
ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ‘ಜನುಗೂಡು’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಮಲಕುಮಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಯದಿಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 1963ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.
ಕಮಲಕುಮಾರಿ ನಟಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗಿನ ‘ಜಗದೇಕವೀರುನಿ ಕಥ’. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ವರುಣ ದೇವನ ಪುತ್ರಿ ವಾರುಣಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಯ್ಯಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ ಬೈಗುಳವನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಕೆ.ವಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ‘ಭಾರ್ಯಾಭರ್ತಲು’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ‘ಚಂದವಳ್ಳಿಯ ತೋಟ’ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಜೋಡಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಆದದ್ದು ‘ಜಯಂತಿ’
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ‘ಸ್ವರ್ಣಮಂಜರಿ’ ಚಿತ್ರದ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1965ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಸತಿ ಲೀಲಾವತಿ’ ಜಯಂತಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ನಾಯಕಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಜಯಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ‘ಮಿಸ್ ಲೀಲಾವತಿ’ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಜಯಂತಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ತಮಿಳು ಕಲಿತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು.
ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು, ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಎಂಜಿಆರ್, ಜೆಮಿನಿ ಗಣೇಶನ್, ಪ್ರೇಮ್ ನಜೀರ್, ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಅಗ್ರ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಏಳುಬೀಳು
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಯಂತಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಹಲವು ಏಳುಬೀಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಪೇಕೇಟಿ ಶಿವರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಬಂಡಾರು ಗಿರಿಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಯುವ ನಟ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
1982ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಅವರಿಗೆ 34 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಿವಾಹವೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನೇ ಉಳಿಸಿತು. ಜಯಂತಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸೊಸೆ ಅನು ಕೂಡ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಯಂತಿ
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜಯಂತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣಯುಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಜಯಂತಿ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಈ ಹಿರಿಯ ನಟಿ 2021ರ ಜುಲೈ 26ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.