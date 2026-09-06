ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 'ಹೊಸ ಬಾಸ್, ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್' ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಖದರ್, ಸುಂದರ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಸೀಸನ್ 13 ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ?! ನೋಡೋಣ.. ಇನ್ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಮಜಾ!
Bigg Boss Kannada Season 13-Kiccha Sudeep Vishnuvardhan Look Highlights- Vihnuvardhan 75th Birth Anniversary-September 18 Special-ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಯಜಮಾನ'ನ ಅಬ್ಬರ: ವಿಷ್ಣುದಾದಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್! ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13ಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂಗಳದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹಬ್ಬ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13'ಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಲದ ಹೈಲೈಟ್ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ 'ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ' ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರ!
ವಿಷ್ಣು ದಾದಾ ನೆನಪಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚನ 'ಲಕ್'!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದಬಡಿತ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್. ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸಾಹಸಿಂಹ, ದಿವಂಗತ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧರಿಸಿರುವ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಯಲ್ ಕೋಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಥೇಟ್ 'ಯಜಮಾನ' ಸಿನೆಮಾದ ವಿಷ್ಣುದಾದಾ ಅವರನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಗು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಗತ್ತಿನ ನಡಿಗೆ ಸಾಹಸಿಂಹನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಈ 'ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ' ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ನಟ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಗೆಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಷ್ಟು ಎಂಬದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಊಹೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು!
ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ'!
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು 'ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ'. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಿಶ್ವದ ಗೋಳ (Globe), ಐಫೆಲ್ ಟವರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಿಟ್-ಔಟ್ ಪ್ರದೇಶವಂತೂ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಸುಂದರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ!
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೋಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರಿಯರು ದೊಡ್ಮನೆಯ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಮಾಸ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 'ಹೊಸ ಬಾಸ್, ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್' ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಖದರ್, ಸುಂದರ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಸೀಸನ್ 13 ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಮಜಾ!