ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಹೀರೋಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್, ರವಿತೇಜ, ಸುನೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಹೀರೋಗಳಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಟನೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹೀರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಕ್ಕಣ್ಣ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಟೌಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲರು. ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಜವಾಗಿ ನಟಿಸುವುದು ರವಿತೇಜ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ರವಿತೇಜ ನಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೋ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಅವರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಕೂಡ ರವಿತೇಜ ಅವರಂತೆಯೇ. ಆದರೆ ನಾನಿ ಅವರ ಸಹಜತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಮೌಳಿ.
ಸುನೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಸುಂದರನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸುನೀಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ತಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫೈಟರ್ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಬಲ್ಲರು' ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ಅವರ ನಟನೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅದುವೇ ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಶಕ್ತಿ. ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ, ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ತನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಾರಕ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.