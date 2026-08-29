ಕಬ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಚಂದ್ರು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ನೋಡಿ..
Shivarajkumar on Toxic negative reviews in Original Monster movie announcement-ಶಿವಣ್ಣನ ಶೋ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಘರ್ಜನೆ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
ಮುಂಬೈನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ! ಹೌದು, ಅಬ್ಬರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' (Original Monster) ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಚಂದ್ರು ತಂಡ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!
ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ.. ಶಿವಣ್ಣನ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್!
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆಯೇ? ವಿಷಯ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದೇ ಬಂದಿತು. "ಶಿವಣ್ಣ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?" ಎಂಬ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಡಿಪ್ಲೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಶಿವಣ್ಣ! ಅನ್ಯಾಯ ಕಂಡರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್.
ಯಶ್ ಪರವಾಗಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್!
ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. "ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನೋ ಹೊಸದನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ," ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಶಿವಣ್ಣ, "ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಅಬ್ಬರ!
ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಸಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಸಿನಿಮಾ. ಕಬ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಚಂದ್ರು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ರೀತಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಯಶ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 'ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ ಟಚ್:
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಬ್ಬಿಸಿದವರಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಉತ್ತರ 'ಸಿಂಹದ ಘರ್ಜನೆ'ಯಂತಿದ್ದರೆ, 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಘೋಷಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟದಂತಿದೆ!