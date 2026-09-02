ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ‘ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸು, ನಿಗೂಢ ಗುಹೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೊಲೆಯ ರಹಸ್ಯ-ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 1980ರ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ 'ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ' ಕೂಡ ಒಂದು. 1980ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಿ.ಎಸ್. ಸೋಮಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಭಾರತಿ, ಆರತಿ, ಲೀಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸು... ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಗುಹೆ... ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ... ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು... ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೊಲೆ! ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲ! ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ವೀರು. ವಿದ್ಯಾವಂತನಾದರೂ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ. ತಾಯಿಯೇ ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ವೀರುವಿನ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆತನನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಕಾಡುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಅವನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಗುಹೆ... ವಿಚಿತ್ರ ಸದ್ದುಗಳು... ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ... ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಒಂದೇ ಮಾತು. 'ಆ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ... ಆ ಗುಹೆ... ಆ ಕೊಲೆ...' ವೀರುವಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕನಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಆತನ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರನಾಯಕ ಎಂಬ ರಾಜನ ಕೋಟೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಚಿನ್ನದ ಸಂಪತ್ತು ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ವೀರುವಿನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೋಚಕವಾಗಿ, ಆ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ'ಯ ಕಥೆಯೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವೀರುವಿನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಡತನ... ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿ ಆಶಾಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ... ಆದರೆ ಆಶಾಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವೀರು ಬಡವನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಶಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ವೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ನಿಗೂಢ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಆತ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಭಾಗೀ ಯಾರು?
ಆದರೆ... ನಿಧಿ ಹುಡುಕಲು ಹೋದ ವೀರುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಚಿನ್ನವಲ್ಲ... ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸತ್ಯ! ಕೋಟೆಯ ಸಮೀಪ ಆತನಿಗೆ ಭಾಗೀ ಎಂಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಬರಹ ವೀರುವಿನ ಜೀವನವನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಬರಹವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮರಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಹೆಸರು ಚಾರು! ಭಾಗೀ ಯಾರು?
ಆಕೆಗೂ ಚಾರುವಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು? ವೀರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಾರುವಿನ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಾರುವನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು? ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ... ಚಾರುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಹೀಗಾಗಿ ವೀರುವಿನ ಮುಂದೆ ಈಗ ಎರಡು ಗುರಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಹೋಗಿರುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು.
ಆಶಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ?
ಇನ್ನೊಂದು, ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವುದು. ಇದರ ನಡುವೆ ಆಶಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ... ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪತಿಯೆಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವೀರುವಿನ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ... ಭಾಗೀಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾದರೆ ವೀರುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ? ಆಶಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ? ಭಾಗಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ?
ವೀರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಿದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ... ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಾರುವನ್ನು ಕೊಂದವರ ಸೇಡು ವೀರುವಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರಿತಾ? ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ರೋಚಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಚಿತ್ರವೇ 'ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ.'
ಪೀಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಚಾರು ಮತ್ತು ವೀರು ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆರತಿ ಆಶಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಲಾವತಿ ವೀರುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಪೀಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಲೋಕನಾಥ್ ರಾಜಪ್ಪನಾಗಿ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಶಾಯ್ ಕೋಮಲಿಯಾಗಿ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಜ್ಜುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಮಾಶ್ರೀ ಆಶಾಳ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯ, ನಿಧಿಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೇಡು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳು-ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ 'ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ' ಇಂದಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.