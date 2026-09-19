ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಉಮಾಶ್ರೀ ನಟನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ, ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
City Lights review: ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸತೇನಿಲ್ಲದ, ಹಿಂದೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಂತೆನಿಸುವ ಕಥೆ, ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲು ಸೋತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026 ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟುವಲ್ಲಿ. ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ.
ಈ ನಡುವೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಸಲಗ’ ಮತ್ತು ‘ಭೀಮ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಎಡವಿದಂತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಕಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಗಿದೆ?
‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕರಾಳ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ರಾಜಕೀಯ, ರೌಡಿಸಂ, ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವು (ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್) ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಶಾಸಕನ ಸಹಾಯಕ ಪುನೀತ್ (ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್) ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಮೋನಿಷಾ (ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್)ಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಿವು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಅಮ್ಮಾಜಿ (ಉಮಾಶ್ರೀ) ಅವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ..!
ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂಸೆ, ಕೆಟ್ಟಾತಿಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕು ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆಯೂ ಅಡಗಿರುವ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡುವ ಉತ್ತರಗಳು ತುಂಬಾ ಪರಿಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅನಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿವೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಈ ದೃಶ್ಯ, ನಿರೂಪಣೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಹಾಗೆ, ನೋಡಿರುವಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ.
ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶ ಏನು?
‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಳಕು ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯದ್ದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲೆಂದೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಕ್ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್: ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಎಡವಿದ್ದೆಲ್ಲಿ?
ಸಿನಿಮಾದ ಅವಧಿ 129 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಕಥೆಯ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೇರ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ವೇಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಥೆಗೆ ಹೊಸದೇನೂ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್: ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ
ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವೇ ಸಕತ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಅದರ ಸಂಗೀತ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿಲ್ಲ.
ಸೂತ್ರಬದ್ಧ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ‘ಭೀಮ’ ಮತ್ತು ‘ಸಲಗ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸ ಕಥೆ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಥೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು, ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಥೆ ರೂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದೆ.
ನಟನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ
ನಟನೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಮ್ಮಾಜಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಮಾಶ್ರೀ
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೋ-ಸ್ಟೀಲರ್. ಕಠಿಣ ಸ್ವಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೆ. ಕೆಲವು ನಟರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೊಸಬರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಿವಸೇನಾ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್, ಆರ್ಜಿವಿ ಶೈಲಿಯ ಶಾಟ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇವಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಏಕಾಏಕಿ ತನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಂಪಾದಕ ದೀಪು ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ಬರುವ ಜಂಪ್ಕಟ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಬೋರು ಎನಿಸಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ತನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಬದ್ಧ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಡುವೆ ಆ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.