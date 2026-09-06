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- ಶಾಂಪೂವಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ!
ಶಾಂಪೂವಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ!
Hair care tips Kannada: ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂಪೂವಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ನೀವು ನಂಬಲಾರದ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶಾಂಪೂವಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಶಾಂಪೂವಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಸಕ್ಕರೆ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ 'ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯಂಟ್' (Exfoliant) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ, ಅದು ತಲೆಬುರುಡೆಯ (Scalp) ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಿವಾರಣೆ: ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು (Dead cells) ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯಂಶದ ನಿಯಂತ್ರಣ: ತಲೆಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯಂಶವನ್ನು (Oil) ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ: ನಾವು ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳು ತಲೆಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಳಪಾದ ಕೂದಲು: ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ (Shiny) ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ (ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ)
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ (ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ)
ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಂಪೂ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬಳಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..
ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಶಾಂಪೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. (ಗಮನಿಸಿ: ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಪರಚಬೇಡಿ).
ನಂತರ ಧಾರಾಳವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಣಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬಳಸಿ.
ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಇದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬಾರದು.
ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲು (Oily Hair): ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಣ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಲೆಬುರುಡೆ (Dry/Sensitive Scalp): 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಿಮಗೆ ಅತಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟು (Dandruff), ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ/ಉರಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು (Dermatologist) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದೇ ಹೊರತು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ.
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