Kannada

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್‌ಗಳು.. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

fashion Sep 08 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram @whitehathi
Kannada

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿವೇರ್‌ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: erisilvers.com
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ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್

ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image credits: caratlane.com
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ಮುತ್ತಿನ ಡಿಸೈನ್

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: instagram- vinayak_silver\ natraj_jewellers_
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ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್

ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.

Image credits: miabytanishq
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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್

ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
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ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: insta

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