ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿವೇರ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
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