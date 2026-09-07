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- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ, ಹಣ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ- ಇಲ್ಲಿವೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ, ಹಣ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ- ಇಲ್ಲಿವೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕೆಲಸಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಆಗರ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಆಗರ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕುತೂಹಲ ಎಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇದು ದೈನಿಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ರಹದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು, ಒಂದು ಇಡೀ ಬಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸುಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಣದ ಹರಿವು ಬರುತ್ತದೆ.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಲು
ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ
ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಒಂದು ಬಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ತೂಗಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ
ಮಗಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಮೀಪ ಇಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.