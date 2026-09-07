ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಸರಳವಾದರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಡಿಸೈನ್, ಕಾಲೇಜು, ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಗುರ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುವ ಗೋಲ್ಡ್-ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಓಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
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