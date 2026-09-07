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100 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಗಳು

fashion Sep 07 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:INSTAGRAM
Kannada

ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಸರಳವಾದರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಡಿಸೈನ್, ಕಾಲೇಜು, ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

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ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಗುರ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: INSTAGRAM
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ಗೋಲ್ಡ್-ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುವ ಗೋಲ್ಡ್-ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

Image credits: INSTAGRAM
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ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಓಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: INSTAGRAM
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ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: just_lil_things_ Instagram

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