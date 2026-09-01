Water bottle cleaning hack: ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಜಿಡ್ಡು, ಪಾಚಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಹಿಡಿದು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನಾದರೂ ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಒಳಗಡೆ ಜಿಡ್ಡು, ಪಾಚಿಯಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಟಲಿಯ ಬಾಯಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ: ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು: ಇವು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ವಿನೆಗರ್: ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು: ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು: ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ.
ಕಿವಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್: ಬಾಟಲಿ ಮುಚ್ಚಳದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅಕ್ಕಿಯು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ (ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು) ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಸೇರಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ರಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
*ಈಗ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ (ಅಲುಗಾಡಿಸಿ).
*ಒಳಗಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳುಗಳು ಬಾಟಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗೂ ತಗುಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ, ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.
*ನಂತರ, ಬಾಟಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ (ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್) ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಳಗಿರುವ ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಳದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ (Bottle Cap Cleaning)
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಾಟಲಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಚ್ಚಳದ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಗಲೀಜನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 'ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್' (Earbuds) ಬಳಸಿ. ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಚ್ಚಳದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಧುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟೀಲ್, ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಬಾಟಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಳೇ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಸದಾ ಹೊಸದರಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ...
ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಬಾಟಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಂಡರೂ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು: ನೀವು ತಾಮ್ರದ (Copper) ಬಾಟಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಒಳಗಿನ ಕಪ್ಪನೆಯ ಕಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಬಾಟಲಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್ (Gasket) ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ: ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳದ ಒಳಗಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆ ರಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ಮುಚ್ಚಿ: ಬಾಟಲಿ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಒಳಗಡೆ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಟಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೇಡ: ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇದು ಬಾಟಲಿಯ ಆಕಾರ ಕೆಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಟೀ/ಕಾಫಿ ಕಲೆಗಳಿಗೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ ನೆನೆಸಿಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ.