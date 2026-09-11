ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಇದ್ದರೂ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು.
ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಜನರು ಬದುಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಬಿಟ್ಟಾರು, ಕೊನೆಗೆ ಉಸಿರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಾದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಜೀವವೇ ಹೋದಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಹಲವರಿಗೆ ಆಗುವುದು ಇದೆ. ಆ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ದಾಸರಾಗಿರುವವರೇ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟಿಕ್
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾರದೋ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಟಿಕ್ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ತಾವು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂಟಿಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕಳ್ಳರು ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು
ಆದರೆ ಇದೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಟಿಕ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪಾ ಎಂದು ಸಂಕಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಕಳ್ಳಾಟ ಮಾಡಲು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಕರು ಮಾಡಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೆಟ್ ಆನ್ ಇದ್ದರೂ, ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟಿಕ್ ಕಾಣಿಸಿ, ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹೌದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವುಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟು...
- ಮೊದಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
- ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲುಗಡೆ ಇರುವ ಮೂರು ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
- ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
- ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ Proxy ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಎನ್ನೋದು ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ
- ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 1.1.1.1 ಎಂದು ರೀಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
- ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ರೈಟ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟಿಕ್ ಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ 1.1.1.443 ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ತಾನಾಗಿಯೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.