CEO ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. CEO ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
CEOಗಾಗಿ ಕಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇದೇ ನಿಯಮ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
30 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂದಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ CEO ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಡವಾಗಿ, ಸುಮಾರು 3:10ಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು ಎಂದು ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರಕಾರ, CEO ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ನೀಡದೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
“ಸಂದರ್ಶನ ಬೇಡ, ಕಂಪನಿಯೂ ಬೇಡ!”
ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರವೇ ಹೊರನಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂದೇಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ಇಂತಹ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನೂ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಇಮೇಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗದವರು CEO ತಡವಾಗಲು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕಾರಣ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನುಭವವೂ ಮುಖ್ಯ
ಈ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ—ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವೈರಲ್ ಇಮೇಲ್ ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಪಾಲನೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.