Job: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ! ಕೊನೆಯ ದಿನದ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿ!
ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅವರ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಬೇರೆ.
ಅದು ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸಮಯ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಎಂದರೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸಮಯ. ಆದರೆ, ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಮುಜುಗರದ ಅನುಭವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಬಾಸ್ ತಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಮೂವರು ಅರೆಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (HR) ವಿಭಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 'ಕೊನೆಯ ದಿನ' ಎಂಬುದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮರೆತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದವು.
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕಂಪನಿಯು ಮರುದಿನವೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಡಿಮೆ ವೇತನವೇ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರ ಈ ದಿಢೀರ್ ವಿನಂತಿಗೆ 'ಹೌದು' ಎನ್ನಲು ತಮಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್!
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನ 'TwoXIndia' ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯು ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರು ಹಿಂಡಿದಂತೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಂತೂ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.