ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶನಿ ಶಿಂಗ್ಣಾಪುರವು ಬಾಗಿಲು-ಬೀಗವಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಶನಿ ದೇವರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಂತಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಳ್ಳತನದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಗಿಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಬೀಗಗಳಿಲ್ಲ… ಆದರೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಈ ಗ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಗಗಳಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಮನೆ ಕಾಯಲು ಕೇಳುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಲ್ಯಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶನಿ ಶಿಂಗ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಶನಿ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ
ಶನಿ ಶಿಂಗ್ಣಾಪುರವು ಶನಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ. ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ದಂತಕಥೆಯಿದೆ.
ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು
ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪನಸ್ನಾಲಾ ನದಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲೊಂದು ತೇಲಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ರಕ್ತದಂತಹ ದ್ರವ ಹೊರಬಂದಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಶನಿ ದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಕಲ್ಲು ತನ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಕಲ್ಲನ್ನು ಯಾವುದೇ ಛಾವಣಿಯಡಿ ಇಡದೆ, ತೆರೆದ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರು ಸೂಚಿಸಿದನೆಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆ ಶನಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ?
ಶನಿ ದೇವರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪದು ಎಂಬ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದುರದೃಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ವಾಹನದಿಂದ ₹35,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವಾಗಿದ್ದರೆ, 2011ರಲ್ಲಿ ₹70,000 ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ!
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ UCO Bank ಶಾಖೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಗವಿಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಲಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡುವೆ..
ಶನಿ ಶಿಂಗ್ಣಾಪುರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕೇವಲ “ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ” ಎಂಬುದಲ್ಲ. ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ, ಶನಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುತು. ಆಧುನಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಶನಿ ಶಿಂಗ್ಣಾಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.