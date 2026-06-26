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- Unique Village in India: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ... ಆದರೆ ಹೋಗಲು ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ!
Unique Village in India: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ... ಆದರೆ ಹೋಗಲು ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ!
ಭಾರತದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕಠಿಣ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿಳ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಊರು? ಎಲ್ಲಿದೆ? ತಿಳಿಯಿರಿ
ಈ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?
2015 ರ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭೂ ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದ (LBA) ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 111 ಪರಾವೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಸ್ತಾಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇವ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
Dahagram-Angarpota ಭಾರತದ್ದೇ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ!
ದಹಾಗ್ರಾಮ್-ಅಂಗರಪೋಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದೊಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ?
ದಹಾಗ್ರಾಮ್-ಅಂಗರಪೋಟ ಸುಮಾರು 18.5 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶಾಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿ
1992 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗವು ಕೇವಲ 178 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೇರ ಮಾರ್ಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಟಿನ್ ಬಿಘಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು!
1974 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಟಿನ್ ಬಿಘಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಕೇವಲ 178 ಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 85 ಮೀ ಅಗಲವಿರುವ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್, ದಹಾಗ್ರಾಮ್-ಅಂಗರಪೋಟ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆದಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ದಾಟಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರು ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2011 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಟಿನ್ ಬಿಘಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ತೆರೆದಿಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್/ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನಪ್ರಕ್ರಿಯಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದೊಳಗಿದ್ದೂ ಈ ಗಳ್ಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ.
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