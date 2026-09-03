ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ (AI) ಉಂಟಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಮಾನವ ಮೀಸಲಾತಿ'ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಸದ್ಯದ ಮೀಸಲಾತಿ ಚರ್ಚೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಗದ್ದಲ ಬಲು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇನಂತೀರಾ? ಅವರು ಕೇಳಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ, ಆ ಜಾತಿ, ಈ ಜಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ! ಹೌದು. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಈಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಹ AI ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ!
ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕಳವಳ
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಸಹ AI ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, AI ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅವರು "ಮಾನವ ಮೀಸಲು" ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 40% ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ
AI ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕಂಪೆನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಕಂಪೆನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ AI ಅನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, AI ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
AI ಯ ಬೆದರಿಕೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಜನರಿಗೆ ಆದಾಯ, ಗುರುತು, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಈಗಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.