ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ತಂಡಗಳು ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಯಾರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.12): ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ದೆಹಲಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಗರಗಳತ್ತ ವಲಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಗಾಳಿ ಇರುವ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಹಲವು ಜನರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಾರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆಯಂಥ ಇತರ ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜಕೀಯ, ಚುನಾವಣೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ನ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಲೈವ್ ಬ್ಲಾಗ್..
India News Live 12th November:ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜು - ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಯಾರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
India News Live 12th November:ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ
India News Live 12th November:ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸ್ಪೋಟ - ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ 6 ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು
ಫರೀದಾಬಾದ್ ಅಲ್ ಫಲಾ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಗುಜರಾತ್ನವ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಲಖನೌನ 'ಟೆರರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು.
India News Live 12th November:ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ - ಟ್ರಂಪ್
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
India News Live 12th November:ದೆಹಲಿಯ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೇ ಬಿಡಲ್ಲ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಳದವರೆಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸಂಚುಕೋರರನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಕಟಕಟೆಗೆ ಎಳೆದು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
India News Live 12th November:ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಬೆಂಗಳೂರತ್ತ ದೆಹಲಿಗರ ವಲಸೆ: ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ತೀರಾ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಶುದ್ಧಗಾಳಿಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆಯಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
India News Live 12th November:ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ‘ಟೆರರ್ ಡಾಕ್ಟರ್’ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ: ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಎನ್ಐಎಗೆ
ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
India News Live 12th November:ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತ: 10ಕ್ಕೆ 10 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲಲ್ಲೂ ಕಮಲಕ್ಕೇ ಜಯ
ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಚರಣ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.