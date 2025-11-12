ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಜಯ ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಓವೈಸಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ವರದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳು ಭಾರೀ ಮತದಾನದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಊಹಿಸಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 98-118 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರ ಪಕ್ಷವಾದ AIMIM 0-2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರರು 1-5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಓವೈಸಿ ಅವರ ಪಕ್ಷವು 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇತರ 5 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬಹುದು. ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 118 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತು AIMIM ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 125 ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಹುಮತಕ್ಕಿಂತ 3 ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
2020 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ AIMIM ಅಮೌರ್, ಬಹದ್ದೂರ್ಗಂಜ್, ಬೈಸಿ, ಜೋಕಿಹತ್ ಮತ್ತು ಕೊಚಧಮನ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಐದು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ, ಅಖ್ತರುಲ್ ಇಮಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಶಾಸಕರು RJD ಸೇರಿದರು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ.
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಬಹುದು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಆರ್ಜೆಡಿಗೆ 67-76 ಸ್ಥಾನಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 17-21, ವಿಐಪಿಗೆ 3-5, ಎಡಪಂಥೀಯರಿಗೆ 10-14, ಐಐಪಿಗೆ 0-1 ಮತ್ತು ಐಎನ್ಡಿಗೆ 0-1 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಬಹುದು. ಎನ್ಡಿಎಗೆ 121-141 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ 50-56, ಜೆಡಿಯು 56-62, ಎಲ್ಜೆಪಿ(ಆರ್) 11-16, ಎಚ್ಎಎಂ 2-3 ಮತ್ತು ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2-4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ
ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿಳಲಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? - ಇದು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.