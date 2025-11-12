ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೈವಾಡ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ, ಭಾರತವು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ 2.0' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತವಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಸೇನೆಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೋಷಿತ ಉಗ್ರರು ನಡೆಸಿದ್ದ ನರಮೇಧದ ಬಳಿಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಹೇಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪಾಕ್ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾಕ್ನ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆ ಉಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೋಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನ 2ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಮಾತು
ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಕೂಡ ಆ ಬಳಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ 1ರಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಸಂಯಮವನ್ನು 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೇಳಿ ಅದು ಉಗ್ರರ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಬರವಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಿಸಿದರೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನರಮೇಧವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐವರು ವೈದ್ಯರು ಇರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆ
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್ ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇತರ ಮೂವರು ವೈದ್ಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಡಾ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಶಕೀಲ್, ಡಾ. ಆದಿಲ್ ರಾಥರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಶಾಹಿದ್ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ 2.0 ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು
ಇದು ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ 2.0 ಬಗ್ಗೆ ಭಯಭೀತವಾಗಿದೆ. ಭೂತಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ನೀಡಿರೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಮತ್ತು ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಈ ಪಿತೂರಿಯ ಆಳವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ನೆಲೆಗಳ ನಾಶವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನೋಟಾಮ್ (ವಾಯುಪಡೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ) ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಿಎನ್ಎನ್-ನ್ಯೂಸ್ 18 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಈ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿವೆ.
ಪ್ರತಿಕಾರದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಭೀತಿ
ವಿವಿಧ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಟೇಕ್ಆಫ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ವಾಯುಪಡೆಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.