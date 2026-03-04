ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ, ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. RPF ತಂಡಗಳು, ರೈಲ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನನಿಬಿಡ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು (Civil Defence volunteers) ಕೂಡ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಯುವ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ವಾಯುವ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಗೋರಖ್ಪುರ, ಸಮಸ್ತಿಪುರ, ಯೋಗ ನಗರಿ ರಿಷಿಕೇಶ, ಅಮೃತಸರ, ಮೈಸೂರು, ಕಾಕಿನಾಡ, ಗೋಮತಿ ನಗರ, ಭಾವನಗರ ಟರ್ಮಿನಸ್, ಹೌರಾ, ತಿರುಪತಿ, ಮೌ, ಸಬರಮತಿ, ದಾನಾಪುರ, ಅಸನ್ಸೋಲ್, ಚೆನ್ನೈ ಎಗ್ಮೋರ್, ವಡೋದರಾ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 295 ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ, ಗೋರಖ್ಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಕಾಕಿನಾಡ, ಭಾವನಗರ ಟರ್ಮಿನಸ್, ಹೌರಾ, ತಿರುಪತಿ, ದಾನಾಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಸಬರಮತಿ ಮತ್ತು ಅಸರ್ವಾಗಳಿಗೆ 54 ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಯುವ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ 5.5 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಚ್ 1 ಮತ್ತು 2 ರಂದು ಸುಮಾರು 1.1 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 21 ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, 216 ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 30 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು, 53 ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ 141 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಳ (RPF) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ATVM ಮತ್ತು RailOne ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ 24x7 ವಾರ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12173 ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್-ಉದ್ಯೋಗ್ ನಗರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಆರಾಮವಾಗಿ ಹತ್ತುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
RPF ತಂಡಗಳು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೋಳಿ ಸೀಸನ್ ಪೂರ್ತಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಮಥುರಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು, 'ಪ್ರಯಾಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಪುರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20403 ಲಾಲ್ಗಢ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹತ್ತುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳು
ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 04420 ನವದೆಹಲಿ-ದರ್ಭಾಂಗ ಹೋಳಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದವರು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಜನರು 'ರೈಲ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿ'ಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ಜನದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ರೈಲ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿ'ಗಳು ದಿವ್ಯಾಂಗರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 04, 2026 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 55-60 ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಈಶಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ 'ರೈಲ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿ'ಗಳು ಗೋರಖ್ಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಳಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಗೋರಖ್ಪುರದ ಬಿ.ಆರ್.ಡಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು, ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ.
ಹಬ್ಬದಂತಹ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.