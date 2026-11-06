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- India News Today Live Updates: ಯುಪಿಐ ಮೇಲಿನ ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಎನ್ಪಿಸಿಐ
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India News Today Live Updates: ಯುಪಿಐ ಮೇಲಿನ ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಎನ್ಪಿಸಿಐ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವ 2 ಸಾವಿರ ರು. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ತಲೆಗೆ ಹೊರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (ಎನ್ಪಿಸಿಐ) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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ಎಂಡಿಆರ್ಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್, ಆ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೆ.28ರಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಜೆಐ ನ್ಯಾ। ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠದೆದುರು ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎನ್ಪಿಸಿಐ, ‘ಈ ಶುಲ್ಕವು 2 ಸಾವಿರ ರು.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪಾವತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.0.4ರಷ್ಟು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗದು’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.