ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಕನ್ಕಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್(ನ.06): ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕನ್ಕಷನ್ (Concussion) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಸರಣಿಯ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 6, 2026ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿರುವ ಕಿವೀಸ್ಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಎದುರಾದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
35 ವರ್ಷದ ಕಾನ್ವೇ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ವೇಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನ್ವೇ ಬದಲಿಗೆ ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ
ಕಾನ್ವೇ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ತಂಡದಿಂದ ಕೆಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡೇಲ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಲಿಂಕನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಾನ್ವೇ ಕೂಡ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿರುವುದು ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ (DLS) ನಿಯಮದಡಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ನವೆಂಬರ್ 7: ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ – ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್
ನವೆಂಬರ್ 10: ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ – ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್
ನವೆಂಬರ್ 13: ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ – ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ
ನವೆಂಬರ್ 15: ಐದನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ – ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಕಾನ್ವೇ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್?
ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾನ್ವೇ ಇದೀಗ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗುವರೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಕಾನ್ವೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸುವರೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಭ್ಯತೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.