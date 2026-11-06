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- ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು.. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದ ತಮಿಳು ನಟ!
ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು.. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದ ತಮಿಳು ನಟ!
ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 54ನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮ್ಮಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ
ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಒಲಿದಿದೆ. 54ನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ವೇದಿಕೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 23, 2026ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಭಾರತೀಯರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಆಶ್ಕಾ ಗೊರಾಡಿಯಾ, 2010ರಲ್ಲಿ ಸಿಮೋನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು 2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ವನ್ವಾರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಎಮ್ಮಿ ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಗಣ್ಯರು
2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 68ನೇ ಪ್ರೈಮ್ಟೈಮ್ ಎಮ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಟಾಮ್ ಹಿಡ್ಲ್ಸ್ಟನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕವಿತಾ ಗುಪ್ತಾ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಎಮ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ವೀರ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಕವಿತಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಶ್ರಮವಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ 'ವೀರ್ ದಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್' ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಎಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
'ಬತ್ತಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೇತುಪತಿ
ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಬತ್ತಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1986ರ ಮದ್ರಾಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾ ಎಂಬ ಭಯಾನಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಆತನನ್ನು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಬಾಲಕನಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೋನ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವೇ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ.
ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ 'ಇಂಜಿ ವೆಲ್ಲಂ' ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಟನೆಯ 2024ರ ತಮಿಳು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮಹಾರಾಜ' ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಲಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಂತರ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದು ರಿಮೇಕ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಖ್ಯಾತ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ 'ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಜ ರಿಮೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮೆಕೊನಾಗೆ ಇರುತ್ತಾರಾ?
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾರಾಜ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 91.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರಿಮೇಕ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ರಿಮೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮೆಕೊನಾಗೆ ನಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸುಧನ್, ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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